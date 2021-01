Un giudice in Texas ferma Biden sullo stop alle espulsioni dei migranti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo piccolo inciampo per Biden. Un giudice federale in Texas ha bloccato, momentaneamente, la sospensione delle espulsioni di immigrati, in quello che appare il primo inciampo su una delle prime ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo piccolo inciampo per. Unfederale inha bloccato, momentaneamente, la sospensione delledi immigrati, in quello che appare il primo inciampo su una delle prime ...

