The Medium - recensione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inizia tutto con una ragazza morta. La vediamo correre nei boschi, la luna si staglia nel cielo, riusciamo quasi a sentire l'odore dei pini e poi, improvvisamente, il rumore sordo di un colpo di pistola che spezza il silenzio. È l'incubo ricorrente di Marianne, la protagonista di The Medium, il nuovo progetto del talentuoso studio di sviluppo Bloober Team, già conosciuti per l'ottimo Layers of Fear, per l'enigmatico Observer e per lo spinoso tie-in di un film leggendario quale The Blair Witch Project. Siamo nella Cracovia della fine degli anni '90 e, già dalle prime battute, la storia del gioco ci porta a fare la conoscenza della nostra alter-ego virtuale. La ragazza, adottata da un mite impresario delle pompe funebri in tenera età, sembra essersi lasciata alle spalle un passato oscuro, forse dimenticato, forse rimosso intenzionalmente, per trascorrere in modo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inizia tutto con una ragazza morta. La vediamo correre nei boschi, la luna si staglia nel cielo, riusciamo quasi a sentire l'odore dei pini e poi, improvvisamente, il rumore sordo di un colpo di pistola che spezza il silenzio. È l'incubo ricorrente di Marianne, la protagonista di The, il nuovo progetto del talentuoso studio di sviluppo Bloober Team, già conosciuti per l'ottimo Layers of Fear, per l'enigmatico Observer e per lo spinoso tie-in di un film leggendario quale The Blair Witch Project. Siamo nella Cracovia della fine degli anni '90 e, già dalle prime battute, la storia del gioco ci porta a fare la conoscenza della nostra alter-ego virtuale. La ragazza, adottata da un mite impresario delle pompe funebri in tenera età, sembra essersi lasciata alle spalle un passato oscuro, forse dimenticato, forse rimosso intenzionalmente, per trascorrere in modo ...

IGNitalia : #TheMedium è un horror artisticamente ispirato e tecnicamente interessante, improntato quasi del tutto sulla narraz… - Eurogamer_it : Abbiamo recensito The Medium, il nuovo horror psicologico di Bloober Team in arrivo su Xbox Series X|S e PC. - folucar : RT @cosenoditi: La prima cosa da leggere è questa critica al documentario della BBC fatta da Suin Feyang: - xbox_series : prima analisi di digital foundry per the medium,per me e' tanta roba????un indie super?? - infoitscienza : The Medium: sul controller personalizzato Xbox Series X|S ci sono le icone PlayStation! -