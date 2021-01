Scuola, iscrizioni 2021-2022: boom dei Licei, scendono gli Istituti professionali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiuse le iscrizioni a Scuola per l’anno 2021-2022 (la procedura si è aperta lo scorso 4 gennaio e si è conclusa lunedì 25 gennaio alle 20.00) arrivano i primi dati sulle scelte fatte dagli studenti. A fornirli è il Miur, con un comunicato in un cui emerge fin da subito un elemento: la scelta degli studenti conferma il trend in crescita dei Licei, che si confermano in testa alle preferenze dei ragazzi con il 57,8% delle iscrizioni. Seguono gli Istituti tecnici, con il 30,3% delle preferenze, mentre calano i professionali, scelti dall’11,9% dei ragazzi. boom dei Licei: stabile il Classico, cresce lo Scientifico I Licei continuano ad essere scelti da oltre uno studente su due: quest’anno il 57,8% delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiuse leper l’anno(la procedura si è aperta lo scorso 4 gennaio e si è conclusa lunedì 25 gennaio alle 20.00) arrivano i primi dati sulle scelte fatte dagli studenti. A fornirli è il Miur, con un comunicato in un cui emerge fin da subito un elemento: la scelta degli studenti conferma il trend in crescita dei, che si confermano in testa alle preferenze dei ragazzi con il 57,8% delle. Seguono glitecnici, con il 30,3% delle preferenze, mentre calano i, scelti dall’11,9% dei ragazzi.dei: stabile il Classico, cresce lo Scientifico Icontinuano ad essere scelti da oltre uno studente su due: quest’anno il 57,8% delle ...

