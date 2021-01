Ragazza di 17 anni trovata morta in un burrone: “si è data fuoco da sola” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il fidanzato della Ragazza trovata morta in un dirupo a Caccamo (Palermo) si difende attaccando la dignità di una 17enne. la 17enne trovata morta in un burroneIl fidanzato di R. la 17enne trovata morta e ustionata in fondo ad un burrone, prova a difendersi, evidentemente coadiuvato dal suo avvocato. Le sue parole sono poco credibili e di fatto offendono la dignità di una Ragazza tanto giovane che oggi non c’è più. E offendono una famiglia che piange. “Non l’ho uccisa si è data fuoco da sola e si è gettata nel dirupo, per salvare mi sono ustionato una mano”. Questo avrebbe avuto il coraggio di dire il fidanzato, Pietro Morreale. Non siamo certo noi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il fidanzato dellain un dirupo a Caccamo (Palermo) si difende attaccando la dignità di una 17enne. la 17ennein unIl fidanzato di R. la 17ennee ustionata in fondo ad un, prova a difendersi, evidentemente coadiuvato dal suo avvocato. Le sue parole sono poco credibili e di fatto offendono la dignità di unatanto giovane che oggi non c’è più. E offendono una famiglia che piange. “Non l’ho uccisa si èdae si è gettata nel dirupo, per salvare mi sono ustionato una mano”. Questo avrebbe avuto il coraggio di dire il fidanzato, Pietro Morreale. Non siamo certo noi ...

TeresaBellanova : Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. U… - LegaSalvini : #Morelli: Ma come cacchio si fa a paragonare ANNA FRANK A GRETA THUNBERG!? A mettere sullo stesso piano una ragazza… - MariaLu91149151 : RT @mitsouko1: @RadioSavana @biif Indignazione massima.Qs è l’EU?O Cina?O Iran? O Korea del N? O Turchia? O Arabia Saudita? E solo 1 ragazz… - AnnaValmen : @DiReddito Biblioteca...da ragazza ero sempre lì, ogni due settimane tre libri, ero avida e curiosa di mondo. Ora… - alwaysiriuss : RT @past4lsugo: una ragazza di 17 anni è stata uccisa in modo atroce e brutale dal fidanzato e i giornali parlano solo di LUI, della SUA vi… -