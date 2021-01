Pontecagnano Faiano, rapina in un negozio: ladri esplodono colpi in aria (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri ad indagare sulla rapina a mano armata, avvenuta ieri sera in un negozio di articoli per la casa in Piazza Risorgimento a Pontecagnano Faiano. Due uomini, con il volto travisato e armati di pistola si sono fatti consegnare dal cassiere l’incasso in contanti pari a 120 euro. Preso il bottino, i due ladri nel fuggire a piedi hanno esploso in aria due colpi di pistola, forse nel tentativo di scoraggiare eventuali inseguitori. I due colpi si sono poi rivelati ai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, due colpi a salve. Sono in corso indagini, anche grazie al supporto delle immagini di videosorveglianza, per risalire all’identità dei due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri ad indagare sullaa mano armata, avvenuta ieri sera in undi articoli per la casa in Piazza Risorgimento a. Due uomini, con il volto travisato e armati di pistola si sono fatti consegnare dal cassiere l’incasso in contanti pari a 120 euro. Preso il bottino, i duenel fuggire a piedi hanno esploso induedi pistola, forse nel tentativo di scoraggiare eventuali inseguitori. I duesi sono poi rivelati ai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, duea salve. Sono in corso indagini, anche grazie al supporto delle immagini di videosorveglianza, per risalire all’identità dei due ...

