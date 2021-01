Pogba: “Ibrahimovic razzista? Mi ama troppo, non scherzate con lui” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Paul Pogba, grande amico di Zlatan Ibrahimovic, si schiera con lo svedese per le accuse di razzismo dopo il derby Inter-Milan in Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Paul, grande amico di Zlatan, si schiera con lo svedese per le accuse di razzismo dopo il derby Inter-Milan in Coppa Italia Pianeta Milan.

ale_taia : RT @MilanNewsit: Pogba difende Ibrahimovic: 'Zlatan razzista? E' ultima persona al mondo che definirei così. Non scherzate' - RoseMarty4 : RT @MilanNewsit: Pogba difende Ibrahimovic: 'Zlatan razzista? E' ultima persona al mondo che definirei così. Non scherzate' - Mediagol : Manchester United, Pogba sullo scontro Ibrahimovic-Lukaku: 'Zlatan razzista? Non scherzate' - GiuseppeRF82 : RT @MilanNewsit: Pogba difende Ibrahimovic: 'Zlatan razzista? E' ultima persona al mondo che definirei così. Non scherzate' - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Pogba difende Ibrahimovic: 'Zlatan razzista? E' ultima persona al mondo che definirei così. Non scherzate' -