Pensioni ultime notizie: invalidità civile, ecco il QR Code (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Pensioni ultime notizie: l’Inps ha comunicato che è disponibile un nuovo servizio, il QR Code dell’invalidità civile, ovvero uno strumento che permette di certificare la condizione di invalido direttamente tramite dispositivo mobile, ovvero smartphone o tablet, senza che ci sia più il bisogno del verbale sanitario. Grazie a questo innovativo servizio, le persone disabili avranno la possibilità di accedere alle agevolazioni a loro riservate in modo più rapido e immediato. Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ultime notizie: QR Code invalidità civile, cos’è e come funziona Come ben saprete tutti il QR Code è un codice a matrice che risulta ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 27 gennaio 2021): l’Inps ha comunicato che è disponibile un nuovo servizio, il QRdell’, ovvero uno strumento che permette di certificare la condizione di invalido direttamente tramite dispositivo mobile, ovvero smartphone o tablet, senza che ci sia più il bisogno del verbale sanitario. Grazie a questo innovativo servizio, le persone disabili avranno la possibilità di accedere alle agevolazioni a loro riservate in modo più rapido e immediato. Segui Termometro Politico su Google News: QR, cos’è e come funziona Come ben saprete tutti il QRè un codice a matrice che risulta ...

TheItalianTimes : Pagamento #pensioni febbraio 2021 in #banca è il 1° febbraio in quanto l’assegno viene pagato il primo giorno banca… - zazoomblog : Pensioni scuola 2021 ultime: accordo sperimentale per trasferire domande all’INPS - #Pensioni #scuola #ultime:… - damianofaraone : @ZGravita @CastellinoLuigi L'UE sempre questa faccia ha avuto. Grazie a questa genialata del RF fatto con i nostri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni ultime Spunta la bomba Fornero Cosa faranno con le pensioni ilGiornale.it Allarme pensioni, l’Inps rassicura: ‘Non c’è nessun rischio’

Allarme pensioni, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico rassicura tutti: "Non c'è nessun rischio". Ecco cosa sta succedendo.

L'esodo dei medici di famiglia: in 2 mesi quindici in pensione

IL CASOMedici di base, quegli introvabili. Vanno in pensione, sono un punto di riferimento da anni, spesso da una vita per le famiglie, ma la sostituzione è lenta e difficoltosa. Negli ultimi mesi a..

Allarme pensioni, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico rassicura tutti: "Non c'è nessun rischio". Ecco cosa sta succedendo.IL CASOMedici di base, quegli introvabili. Vanno in pensione, sono un punto di riferimento da anni, spesso da una vita per le famiglie, ma la sostituzione è lenta e difficoltosa. Negli ultimi mesi a..