Non dimentichiamo affinché quell'orrore non ritorni mai più (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ricordare il futuro”. Tre parole soltanto, ma sono bastate a David Grossman per trasmettere il senso profondo della memoria. quella che facciamo coincidere con il 27 gennaio. Quel giorno del 1945 le truppe sovietiche abbattevano i cancelli di Auschwitz e il mondo si trovava dinanzi al Male assoluto. La Shoah, il genocidio di un popolo, l’orrore per lo sterminio di milioni di ebrei, e sinti, rom, omosessuali, deportati politici. E donne e bambini. Vorrei poter dire che mai sarà consentito dimenticare. E invece so che l’orrore potrebbe tornare. Al fondo anche allora visse perché ci fu chi quell’orrore volle, chi lo praticò, facendolo entrare nella storia sotto i simboli nazisti o nel silenzio colpevole dei tanti, troppi, che tacquero. Ricordare è anche il modo – forse l’unico modo – per consegnare a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ricordare il futuro”. Tre parole soltanto, ma sono bastate a David Grossman per trasmettere il senso profondo della memoria.a che facciamo coincidere con il 27 gennaio. Quel giorno del 1945 le truppe sovietiche abbattevano i cancelli di Auschwitz e il mondo si trovava dinanzi al Male assoluto. La Shoah, il genocidio di un popolo, l’per lo sterminio di milioni di ebrei, e sinti, rom, omosessuali, deportati politici. E donne e bambini. Vorrei poter dire che mai sarà consentito dimenticare. E invece so che l’potrebbe tornare. Al fondo anche allora visse perché ci fu chivolle, chi lo praticò, facendolo entrare nella storia sotto i simboli nazisti o nel silenzio colpevole dei tanti, troppi, che tacquero. Ricordare è anche il modo – forse l’unico modo – per consegnare a ...

CottarelliCPI : Sono passati 5 anni, non si sa ancora la verità e non è stata fatta giustizia. Non dimentichiamo #GiulioRegeni. - HuffPostItalia : Non dimentichiamo affinché quell'orrore non ritorni mai più - cristinamucciol : RT @chiricanna: @cristinamucciol 'Fare memoria ',soprattutto nelle scuole e nella società civile Noi non dimentichiamo Buongiorno Cristin… - ailuigiuliaa : RT @cherrystvrm: L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. La memoria vale… - VivaCapena : RT @HuffPostItalia: Non dimentichiamo affinché quell'orrore non ritorni mai più -

Ultime Notizie dalla rete : Non dimentichiamo Non dimentichiamo affinché quell'orrore non ritorni mai più L'HuffPost Non dimentichiamo affinché quell'orrore non ritorni mai più

Giornata della memoria: continuare a battersi per la libertà nel nome di chi è venuto prima, nell’amore per chi verrà dopo ...

"Non dimentichiamo i sinti e i rom sterminati nei lager nazisti"

Nel 2007 a Fossoli anch’io, sinto, ho parlato del tragico destino dei sinti, dei rom, degli ebrei e dei disabili su un palco, per la mia gente. Mi sono venuti dietro con la televisione per fare dei se ...

Giornata della memoria: continuare a battersi per la libertà nel nome di chi è venuto prima, nell’amore per chi verrà dopo ...Nel 2007 a Fossoli anch’io, sinto, ho parlato del tragico destino dei sinti, dei rom, degli ebrei e dei disabili su un palco, per la mia gente. Mi sono venuti dietro con la televisione per fare dei se ...