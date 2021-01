Napoli, aveva 1500 stecche di sigarette a casa: arrestato per contrabbando (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 39 anni è stato arrestato questa mattina al borgo Sant’Antonio Abate, a seguito di un controllo presso la propria abitazione. Gli agenti di polizia infatti lo hanno trovato in possesso di oltre 1500 stecche di sigarette. L’uomo è stato dunque portato via con l’accusa di contrabbando. I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto numerosi scatoloni, contenenti 1534 stecche di tabacchi lavorati esteri. Tutti privi del marchio del Monopolio di Stato. Il peso complessivo è di 306,6 kg. Il 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Per quanto riguarda la donna di 63 anni che si trovava con lui, è stata denunciata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 39 anni è statoquesta mattina al borgo Sant’Antonio Abate, a seguito di un controllo presso la propria abitazione. Gli agenti di polizia infatti lo hanno trovato in possesso di oltredi. L’uomo è stato dunque portato via con l’accusa di. I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto numerosi scatoloni, contenenti 1534di tabacchi lavorati esteri. Tutti privi del marchio del Monopolio di Stato. Il peso complessivo è di 306,6 kg. Il 39enne napoletano con precedenti di polizia, è statoperdi tabacchi lavorati esteri. Per quanto riguarda la donna di 63 anni che si trovava con lui, è stata denunciata ...

