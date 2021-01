Mina Settembre: GIUSEPPE ZENO parla del suo Domenico Gambardella (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mina Settembre è senza dubbio la serie evento di queste prima settimane del 2021. Autentica gallina dalle uova d’oro del palinsesto di Rai 1, la fiction che vede come protagonista Serena Rossi è tra le sorprese positive della stagione invernale, in grado di tenere incollati davanti ai teleschermi più di sei milioni di telespettatori, numeri da capogiro anche per la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Un cast corale formato da giovani attori in erba e vecchie conoscenze del piccolo schermo che danno vita a un prodotto accattivante e di qualità. Sulle colonne del settimanale TV – Sorrisi e Canzoni l’attore GIUSEPPE ZENO, che nella serie interpreta il ginecologo Domenico Gambardella, ha descritto in poche e semplici parole i tratti caratteristici del suo personaggio: È brillante e ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è senza dubbio la serie evento di queste prima settimane del 2021. Autentica gallina dalle uova d’oro del palinsesto di Rai 1, la fiction che vede come protagonista Serena Rossi è tra le sorprese positive della stagione invernale, in grado di tenere incollati davanti ai teleschermi più di sei milioni di telespettatori, numeri da capogiro anche per la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Un cast corale formato da giovani attori in erba e vecchie conoscenze del piccolo schermo che danno vita a un prodotto accattivante e di qualità. Sulle colonne del settimanale TV – Sorrisi e Canzoni l’attore, che nella serie interpreta il ginecologo, ha descritto in poche e semplici parole i tratti caratteristici del suo personaggio: È brillante e ...

