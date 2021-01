LCR rinnova con Dorna, il team satellite Honda continua in MotoGP (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il team satellite Honda LCR rinnova il contratto con Dorna. Dopo il recente annuncio da parte di Ducati, quest’oggi tocca al team LCR riconfermare la propria presenza in MotoGP. Quest’anno la squadra di Lucio Cecchinello festeggerà il 25° anniversario nel motomondiale, volgendo lo sguardo al futuro. Fino al 2026 infatti, il secondo team della casa alata con sede nel Principato di Monaco, correrà nella categoria massima delle due ruote. Il sogno di Cecchinello è destinato a durare ancora. Dal 1996 al 2021, 25 anni di passione. Tutto cominciò nel 1996, Lucio Cecchinello, allora giovane promessa della 125, decise di fondare il suo team personale. Nacque così la Lucio Cecchinello Racing, allora composta solamente da 2 tecnici e un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) IlLCRil contratto con. Dopo il recente annuncio da parte di Ducati, quest’oggi tocca alLCR riconfermare la propria presenza in. Quest’anno la squadra di Lucio Cecchinello festeggerà il 25° anniversario nel motomondiale, volgendo lo sguardo al futuro. Fino al 2026 infatti, il secondodella casa alata con sede nel Principato di Monaco, correrà nella categoria massima delle due ruote. Il sogno di Cecchinello è destinato a durare ancora. Dal 1996 al 2021, 25 anni di passione. Tutto cominciò nel 1996, Lucio Cecchinello, allora giovane promessa della 125, decise di fondare il suopersonale. Nacque così la Lucio Cecchinello Racing, allora composta solamente da 2 tecnici e un ...

F1inGenerale_ : MotoGP | LCR rinnova fino al 2026 - Tuttipazziperi1 : MotoGP: LCR rinnova fino al 2026 - sportli26181512 : LCR, il team di Cecchinello rinnova con Dorna: in MotoGP fino al 2026: 'Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitol… - zazoomblog : MotoGP il team LCR rinnova la sua presenza in top class fino al 2026 - #MotoGP #rinnova #presenza #class - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | @lcr_team Honda in Top Class almeno fino al 2026 - -