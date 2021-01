Juventus-Spal 3-0: bianconeri in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa sera, all’Allian Stadium di Torino, si è giocato Juventus-Spal, uno dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Hanno avuto la meglio i bianconeri che, con le reti di Morata, Frabotta e Kulusevsky, si guadagnano l’acceeso alle semifinali contro l’Inter. Un successo fin troppo semplice, visto la differenza tecnica e di categoria tra le due squadre. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo conferma Kulusevsky in attacco al fianco di Morata. A centrocampo, c’è il giovane Fagioli in coppia con Rabiot, mentre Ramsey e Bernardeschi vanno in fascia. In difesa, davanti a Buffon, spazio a Dragusin insieme a De Light al centro, con Demiral e Frabotta nel ruolo di terzini. Marino sceglie il 3-4-2-1 con Floccari unica punta.e supportato da Seck e Brignola. In difesa, a guardia di Brignoli, ci sono Ranieri, Vicari e Okoli. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa sera, all’Allian Stadium di Torino, si è giocato, uno dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Hanno avuto la meglio iche, con le reti di Morata, Frabotta e Kulusevsky, si guadagnano l’acceeso alle semifinali contro l’Inter. Un successo fin troppo semplice, visto la differenza tecnica e di categoria tra le due squadre. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo conferma Kulusevsky in attacco al fianco di Morata. A centrocampo, c’è il giovane Fagioli in coppia con Rabiot, mentre Ramsey e Bernardeschi vanno in fascia. In difesa, davanti a Buffon, spazio a Dragusin insieme a De Light al centro, con Demiral e Frabotta nel ruolo di terzini. Marino sceglie il 3-4-2-1 con Floccari unica punta.e supportato da Seck e Brignola. In difesa, a guardia di Brignoli, ci sono Ranieri, Vicari e Okoli. A ...

