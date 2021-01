I contadini in India continuano a protestare

Desmondo90 : RT @AlleracNicola: Dehli, India. I contadini protestano contro le leggi del governo Mody che regalano le loro terre alle multinazionali del… - antonio_randino : RT @AlleracNicola: Dehli, India. I contadini protestano contro le leggi del governo Mody che regalano le loro terre alle multinazionali del… - GiulianaDaniel2 : RT @AlleracNicola: Dehli, India. I contadini protestano contro le leggi del governo Mody che regalano le loro terre alle multinazionali del… - sergimagugliani : RT @ilpost: Da mesi in India migliaia di contadini protestano contro le leggi sulla liberalizzazione del commercio agricolo. Come parte di… - AndPaoMo : RT @AlleracNicola: Dehli, India. I contadini protestano contro le leggi del governo Mody che regalano le loro terre alle multinazionali del… -

Ultime Notizie dalla rete : contadini India

Delhi (Agenzia Fides) - E' urgente sostenere i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione indiana in una fase critica per la vita democratica della nazione, in cui i dirti umani e le libertà di ...I contadini in India hanno protestato con violenza contro delle leggi che li terrorizzano. Che cosa sta succedendo? - Periodico Daily ...