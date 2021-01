Governo: Conte a P.Chigi, a lavoro su ter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte è a lavoro a Palazzo Chigi, dopo essere salito al Quirinale, questa mattina, per le celebrazioni della Giornata della memoria. Occhi puntati sul Senato, dove è nato il gruppo dei responsabili ‘Europeisti’, 10 senatori che guardano al presidente del Consiglio, certi che in un’eventuale lista Conte, che potrebbe nascere in un futuro non troppo lontano se la crisi dovesse avvitarsi portando il Paese al voto, “entreranno di diritto”, confidano i ‘pontieri’ che lavorano ad allargare il perimetro della maggioranza per centrare l’obiettivo di un Conte ter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppeè aa Palazzo, dopo essere salito al Quirinale, questa mattina, per le celebrazioni della Giornata della memoria. Occhi puntati sul Senato, dove è nato il gruppo dei responsabili ‘Europeisti’, 10 senatori che guardano al presidente del Consiglio, certi che in un’eventuale lista, che potrebbe nascere in un futuro non troppo lontano se la crisi dovesse avvitarsi portando il Paese al voto, “entreranno di diritto”, confidano i ‘pontieri’ che lavorano ad allargare il perimetro della maggioranza per centrare l’obiettivo di unter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte è a lavoro a Palazzo Chigi, dopo essere salito al Quirinale, questa mattina, per le celebrazioni della Giornata della memoria. Occhi puntati sul ...

Crisi di governo, Conte pensa a dimissioni e reincarico. Gelo da Pd e centristi

Il Nazareno ora vuole riaprire a Renzi e non esclude nuove scenari. Obiettivo: una soluzione prima del voto sulla giustizia ...

