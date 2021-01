Giornata della memoria 2021, i film e documentari in tv e in streaming (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un giorno che deve rimanere ben impresso: il 27 gennaio. Dal 2005 viene infatti istituito dall’ONU come la Giornata della memoria, per ricordare la tragedia della Shoah. Le reti televisive si sono mobilitate per non dimenticare lo sterminio di milioni di ebrei nei campi di concentramento programmando film, trasmissioni di approfondimento e documentari. Ecco quali sono gli appuntamenti del 27 gennaio sulle reti generaliste e in streaming. Rai 1 Tutto il palinsesto di Rai 1 è praticamente dedicato alla Shoah. Sono programmati interventi ad hoc nelle varie trasmissioni (da UnoMattina a Storie italiane, da Oggi è un altro giorno a Sottovoce). Dovremo aspettare il 31 gennaio (alle 22.45) per vedere la docufiction Questo è un uomo con Thomas Trabacchi che ricostruisce i ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un giorno che deve rimanere ben impresso: il 27 gennaio. Dal 2005 viene infatti istituito dall’ONU come la, per ricordare la tragediaShoah. Le reti televisive si sono mobilitate per non dimenticare lo sterminio di milioni di ebrei nei campi di concentramento programmando, trasmissioni di approfondimento e. Ecco quali sono gli appuntamenti del 27 gennaio sulle reti generaliste e in. Rai 1 Tutto il palinsesto di Rai 1 è praticamente dedicato alla Shoah. Sono programmati interventi ad hoc nelle varie trasmissioni (da UnoMattina a Storie italiane, da Oggi è un altro giorno a Sottovoce). Dovremo aspettare il 31 gennaio (alle 22.45) per vedere la docufiction Questo è un uomo con Thomas Trabacchi che ricostruisce i ...

Dalla Shoah alle Foibe, giornate di studio all'Istituto Palma di Corigliano

In occasione della giornata della Memoria, l'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Palma" organizza una serie di incontri telematici fino 10 febbbraio

Giornata della memoria, il ricordo di un'umanità distrutta dal male

In occasione della giornata della Memoria, l'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Palma" organizza una serie di incontri telematici fino 10 febbbraio