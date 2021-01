Giorgio Armani, il Re dell’alta moda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giorgio Armani, nato nel luglio del 1934, è in assoluto uno degli stilisti più famosi al mondo. Pioniere del Made in Italy, sfilata dopo sfilata, è riuscito a sconvolgere il concetto di moda. Con il suo talento ha contribuito, senza dubbi, a cambiare e rivoluzionare il modo di vestire di uomini e donne. Quello di Re Giorgio è uno stile innovativo che, soprattutto se si ripensa agli anni in cui ha iniziato nel ‘75, ha stravolto gli standard del mondo del fashion: ha fatto sparire le imbottiture dalle giacche, le gonne sono diventate pantaloni e i tagli netti del design diventano il vero marchio di fabbrica. Il vero emblema? Il tailleur maschile diventa adatto alle donne; alle donne che non hanno bisogno di un uomo al loro fianco, che non hanno paura di un mondo maschilista e, che intraprendono una carriera. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021), nato nel luglio del 1934, è in assoluto uno degli stilisti più famosi al mondo. Pioniere del Made in Italy, sfilata dopo sfilata, è riuscito a sconvolgere il concetto di. Con il suo talento ha contribuito, senza dubbi, a cambiare e rivoluzionare il modo di vestire di uomini e donne. Quello di Reè uno stile innovativo che, soprattutto se si ripensa agli anni in cui ha iniziato nel ‘75, ha stravolto gli standard del mondo del fashion: ha fatto sparire le imbottiture dalle giacche, le gonne sono diventate pantaloni e i tagli netti del design diventano il vero marchio di fabbrica. Il vero emblema? Il tailleur maschile diventa adatto alle donne; alle donne che non hanno bisogno di un uomo al loro fianco, che non hanno paura di un mondo maschilista e, che intraprendono una carriera. ...

