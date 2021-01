Flash News del 27 Gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa mattina, al Quirinale, alla presenza di Mattarella, le celebrazioni del giorno della Memoria per le vittime della Shoah. Il 27 Gennaio 1945 le truppe dell’armata rossa entravano ad Aushwitz svelando al mondo l’orrore dei campi di concentramento Nazisti e lo sterminio di sei milioni di Ebrei insieme ad oppositori politici, rom, disabili e omosessuali. Una giornata celebrata in tutto il mondo per tenere viva la memoria contro il diffondersi del negazionismo e il rifiorire di sentimenti antisemiti; Nell’udienza di questa mattina anche Papa Francesco si è soffermato sulla Shoah “ricordare è stare attenti, perché queste cose possono succedere un’altra volta”, ha detto; Il Capo dello Stato questo pomeriggio ha dato il via ai tre giorni di consultazioni, come da prassi incontrerà per primi i Presidenti di Senato e Camera. Da domani saliranno al Colle i leader dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa mattina, al Quirinale, alla presenza di Mattarella, le celebrazioni del giorno della Memoria per le vittime della Shoah. Il 271945 le truppe dell’armata rossa entravano ad Aushwitz svelando al mondo l’orrore dei campi di concentramento Nazisti e lo sterminio di sei milioni di Ebrei insieme ad oppositori politici, rom, disabili e omosessuali. Una giornata celebrata in tutto il mondo per tenere viva la memoria contro il diffondersi del negazionismo e il rifiorire di sentimenti antisemiti; Nell’udienza di questa mattina anche Papa Francesco si è soffermato sulla Shoah “ricordare è stare attenti, perché queste cose possono succedere un’altra volta”, ha detto; Il Capo dello Stato questo pomeriggio ha dato il via ai tre giorni di consultazioni, come da prassi incontrerà per primi i Presidenti di Senato e Camera. Da domani saliranno al Colle i leader dei ...

Tra le iniziative in programma oggi la cerimonia al Memoriale di Auschwitz e l’intitolazione al finanziere Giudice del largo tra via Valfonda e viale Strozzi ...

Rising Stars Awards al gastroenterologo Sige Marco Carbone

Condividi questo articolo:Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) – E’ stato premiato con il Rising Star Award Marco Carbone, gastroenterologo dell’Università di Milano-Bicocca, e socio della Società italian ...

Condividi questo articolo:Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) – E' stato premiato con il Rising Star Award Marco Carbone, gastroenterologo dell'Università di Milano-Bicocca, e socio della Società italian ...