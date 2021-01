Facebook, un enorme database con i dati di 533 milioni di utenti è finito in vendita (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un utente di un forum di criminali informatici di basso livello sarebbe entrato in possesso di un database immenso, comprendente le informazioni personali di ben 533 milioni di utenti Facebook di tutto il mondo (di cui 35 milioni in Italia, praticamente la quasi totalità degli iscritti al luglio 2019), e ora offrirebbe accesso a pagamento tramite un bot Telegram automatizzato. I file infatti sono cifrati, ma possono essere consultati interamente acquistando dei crediti, con un prezzo minimo che parte da appena 20 dollari, fino ad arrivare a 5000 dollari per 10.000 crediti. Dietro a questa spiacevole vicenda c’è una falla di Facebook risalente al 2019, anno in cui sono stati resi visibili gli indirizzi e-mail ed i numeri di telefono di milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un utente di un forum di criminali informatici di basso livello sarebbe entrato in possesso di unimmenso, comprendente le informazioni personali di ben 533didi tutto il mondo (di cui 35in Italia, praticamente la quasi totalità degli iscritti al luglio 2019), e ora offrirebbe accesso a pagamento tramite un bot Telegram automatizzato. I file infatti sono cifrati, ma possono essere consultati interamente acquistando dei crediti, con un prezzo minimo che parte da appena 20 dollari, fino ad arrivare a 5000 dollari per 10.000 crediti. Dietro a questa spiacevole vicenda c’è una falla dirisalente al 2019, anno in cui sono stati resi visibili gli indirizzi e-mail ed i numeri di telefono didi ...

