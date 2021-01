Ennesima truffa online smascherata dai carabinieri: identificata una donna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una trentenne di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, un ragazzo che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 350 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, la fittizia venditrice ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare la presunta malfattrice per la quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Altavilla Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una trentenne di Napoli, ritenuta responsabile di. A cadere nella sua trappola, un ragazzo che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 350 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, la fittizia venditrice ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti isono riusciti ad identificare la presunta malfattrice per la quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili ...

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una trentenne di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, un ragazzo ...

