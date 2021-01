Elettra Lamborghini e la confessione su una vippona: “Me la farei” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La cantante si è lasciata andare ad alcune confessioni circa l’attrazione sessuale verso una delle concorrenti del GF Vip, e lancia già una nuova tendenza Nelle ultime ore Elettra Lamborghini, neo sposa del Dj Afro Jack, ha deciso di postare sulle sue storie Instagram dei sondaggi a tema Vero / Falso dove i suoi follower richiede chiederle qualsiasi cosa. Effettivamente, i fan della cantante non l’hanno risparmiata da domande anche un po ‘piccanti , alle quali, però, Elettra ha risposto con estrema sincerità. Fra queste una riguardava la sua attrazione per le donne. La confessione piccante di Elettra: “Me la farei” Alla domanda sulla sua bisessualità , Elettra ha risposto senza mezzi termini, mettendo in mezzo, nello stupore generale, una delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La cantante si è lasciata andare ad alcune confessioni circa l’attrazione sessuale verso una delle concorrenti del GF Vip, e lancia già una nuova tendenza Nelle ultime ore, neo sposa del Dj Afro Jack, ha deciso di postare sulle sue storie Instagram dei sondaggi a tema Vero / Falso dove i suoi follower richiede chiederle qualsiasi cosa. Effettivamente, i fan della cantante non l’hanno risparmiata da domande anche un po ‘piccanti , alle quali, però,ha risposto con estrema sincerità. Fra queste una riguardava la sua attrazione per le donne. Lapiccante di: “Me la” Alla domanda sulla sua bisessualità ,ha risposto senza mezzi termini, mettendo in mezzo, nello stupore generale, una delle ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - Ros_Mello_ : RT @blefarette: pensando all’iconicità di elettra lamborghini che ieri se n’è uscita con quel “rosalinda me la farei” #rosmello https://t.c… - Ros_Mello_ : RT @giorgiap85: *Le avances di Elettra Lamborghini per la nostra Rosalinda* fanno il giro della rete ?????????? Vi pregooo lo devono assoluta… - thought74962818 : RT @rosmellomood: Buongiorno alla donna più bella d'Italia cit. Che ha ai suoi piedi Dayane mello ed Elettra Lamborghini ??. #rosmello ht… - annaIise_ : Zenga quando scoprirà che Elettra Lamborghini vuole farsi Rosalinda #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Striscia la Notizia, sconvolgente insinuazione su Elettra Lamborghini: "Sapete come è diventata famosa?", roba spinta Liberoquotidiano.it Elettra Lamborghini ha messo gli occhi su Rosalinda Cannavò

La cantante di «Pem Pem» ribadisce il suo lato bisessuale e rivela che tra i concorrenti del GF Vip preferisce l'attrice nota come Adua Del Vesco. Elettra Lamborghini ha un debole per Rosalinda Cannav ...

Grande Fratello Vip: Elettra Lamborghini confessa il suo interesse per una concorrente

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo interesse per le donne. La ragazza, infatti, nonostante sia sposata con Afrojack da poco tempo e ...

La cantante di «Pem Pem» ribadisce il suo lato bisessuale e rivela che tra i concorrenti del GF Vip preferisce l'attrice nota come Adua Del Vesco. Elettra Lamborghini ha un debole per Rosalinda Cannav ...Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo interesse per le donne. La ragazza, infatti, nonostante sia sposata con Afrojack da poco tempo e ...