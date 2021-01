Coppa Italia, Juventus e Atalanta in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coppa Italia, i risultati di mercoledì 27 gennaio. Juventus e Atalanta sono le altre due semifinaliste. ROMA – Coppa Italia, i risultati di mercoledì 27 gennaio. Nella prima sfida vittoria dell’Atalanta contro la Lazio. Poker della Juventus alla Spal. Coppa Italia, i risultati di mercoledì 27 gennaio Di seguito i risultati di Coppa Italia di mercoledì 27 gennaio, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL TABELLONE) Atalanta-Lazio 3-2Juventus-Spal 4-0 Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa finale Coppa Italia / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: Coppa e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021), i risultati di mercoledì 27 gennaio.sono le altre due semifinaliste. ROMA –, i risultati di mercoledì 27 gennaio. Nella prima sfida vittoria dell’contro la Lazio. Poker dellaalla Spal., i risultati di mercoledì 27 gennaio Di seguito i risultati didi mercoledì 27 gennaio, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL TABELLONE)-Lazio 3-2-Spal 4-0 Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa finale/ foto Marco Iorio/Image Sport nella foto:e ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - albo_interista : Percorso Juve in Coppa Italia 2020/21 #JuveSPAL #CoppaItalia - donyarcapada : RT @juvefcdotcom: Juve’s calendar for early to middle February: Inter (Coppa Italia) ?? Roma (Serie A ) ?? Inter (Coppa Italia) ?? Napoli… -