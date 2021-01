Capcom si schiera contro le meccaniche gacha e le lootbox

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha pubblicato il suo report finanziario per il 2020. Il documento include una dichiarazione anti-che vi riportiamo qui sotto: "Nel mercato giapponese dei giochi, sono in corso discussioni da diversi anni sul problema del, o meccanica di gioco "in stile lotteria", principalmente nei giochi mobile. All'estero, in alcuni paesi sono state vietate le "loot box" simili a. In qualità di creatore della cultura dell'intrattenimento,ritiene che i giochi debbano essere apprezzati per il valore di intrattenimento che forniscono con il gameplay, non per i brividi associati alla vincita di una lotteria. Non vogliamo che i giochi che dovrebbero rendere felici le persone abbiano l'effetto opposto a causa di addebiti eccessivi. Per questo motivo, stiamo ...