Amici 20, il discorso di Sangiovanni sulla diversità conquista tutti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cappellino (spesso rosa), smalto sulle unghie e sguardo da bravo ragazzo. Sangiovanni è la rivelazione della nuova edizione di “Amici”. 18 anni, da Vicenza, il cantautore ha convinto tutti con le sue canzoni (“Lady”, per esempio) e la sua maturità. Negli ultimi giorni un suo discorso sulla diversità e contro l’omofobia è diventato virale sui social. Complice una crisi della concorrente Giulia Stabile (con cui si dice che abbia un flirt), il cantante ha deciso di dedicarle un bellissimo messaggio: “Tu eri quella diversa dagli altri, cosa c’è di meglio che questo?! Ora io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto alle unghie. Eppure cosa mi importa? Cosa importa a te? Piuttosto di arrivare a dire ‘mi piacerebbe essere bella’, perché non arrivi a dire che sei diversa e che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cappellino (spesso rosa), smalto sulle unghie e sguardo da bravo ragazzo.è la rivelazione della nuova edizione di “”. 18 anni, da Vicenza, il cantautore ha convintocon le sue canzoni (“Lady”, per esempio) e la sua maturità. Negli ultimi giorni un suoe contro l’omofobia è diventato virale sui social. Complice una crisi della concorrente Giulia Stabile (con cui si dice che abbia un flirt), il cantante ha deciso di dedicarle un bellissimo messaggio: “Tu eri quella diversa dagli altri, cosa c’è di meglio che questo?! Ora io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto alle unghie. Eppure cosa mi importa? Cosa importa a te? Piuttosto di arrivare a dire ‘mi piacerebbe essere bella’, perché non arrivi a dire che sei diversa e che lo ...

