Alfonso Signorini: «La Rai ha schierato di tutto e di più contro il GF Vip. Cosa volete che mi faccia una Milly Carlucci? Contro il nulla, Ilary con l’Isola farà il 30%» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfonso Signorini (Us Endemol Shine) Alfonso Signorini al vetriolo. Direttamente da Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 si è tolto un bel po’ di sassolini. Incalzato a proposito della concorrenza del reality, Alfonso ha ’sbottato’ (parlando a sproposito): “Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perchè non hanno più niente. l’Isola sarà fortunatissima perché andrà Contro il nulla e farà il 30% di share e sono felice per Ilary, naturalmente. Certamente ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 gennaio 2021)(Us Endemol Shine)al vetriolo. Direttamente da Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 si è tolto un bel po’ di sassolini. Incalzato a proposito della concorrenza del reality,ha ’sbottato’ (parlando a sproposito): “questo mio Grande Fratello, la Rai haveramente die di più.dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perchè non hanno più niente.sarà fortunatissima perché andràilil 30% di share e sono felice per, naturalmente. Certamente ...

GrandeFratello : La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito… - trash_italiano : 4 settembre 2022, Cinecittà Alfonso Signorini rassicura gli inquilini sul fatto che la quinta edizione del #GFVIP… - DrApocalypse : #Signorini vs. Rai: “contro di me hanno schierato chiunque, l’Isola farà il 30% contro il nulla”… - DiegoVella4 : Alfonso Signorini: «La Rai ha schierato di tutto e di più contro il #GFVIP· Cosa volete che mi faccia una Milly Car… - blavckopium : RT @perchetendenzat: “ el calvo de mierda “: entra in tendenza perché è così che le spagnole chiamano Alfonso Signorini. Scusate non mi s… -