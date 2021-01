Al via reinserimento operatori educativi per autonomia e educazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Reintrodurre nell’organico di Roma Capitale la figura specialistica dell’Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (O.E.P.A.), dedicata all’integrazione e al sostegno degli allievi con disabilita’. Figure professionali, impiegate a supporto del corpo docente all’interno delle scuole, che vanno valorizzate. Questi i capisaldi su cui si basa la Memoria approvata dalla Giunta capitolina. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. “È nostra priorita’ riconoscere e valorizzare questi professionisti, da sempre in prima linea nell’educazione dei piu’ giovani. Questo e’ il primo, ma fondamentale tassello amministrativo del percorso di reinserimento nella pianta organica di Roma Capitale di una figura professionale importante per il sostegno degli studenti con disabilita’, in un’ottica di inclusione”, dichiara la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Reintrodurre nell’organico di Roma Capitale la figura specialistica dell’Operatore educativo per l’e la comunicazione (O.E.P.A.), dedicata all’integrazione e al sostegno degli allievi con disabilita’. Figure professionali, impiegate a supporto del corpo docente all’interno delle scuole, che vanno valorizzate. Questi i capisaldi su cui si basa la Memoria approvata dalla Giunta capitolina. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. “È nostra priorita’ riconoscere e valorizzare questi professionisti, da sempre in prima linea nell’dei piu’ giovani. Questo e’ il primo, ma fondamentale tassello amministrativo del percorso dinella pianta organica di Roma Capitale di una figura professionale importante per il sostegno degli studenti con disabilita’, in un’ottica di inclusione”, dichiara la ...

