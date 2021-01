Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 12:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE PERSONALE A SUPPORTO DELL’UTENZA. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E LE NOSTRE ...