Un medico di Wuhan | Le autorità cinesi ci impedirono di parlare del virus e di indossare la mascherina

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sapevano del covid a inizio gennaio del 2020, ma non è stato permesso loro di lanciare l’allarme. A raccontarlo è undi un ospedale di: sostiene che lui e i suoi colleghi sospettavano che ilfosse altamente trasmissibile settimane prima che lelo ammettessero. In base al loro racconto, gli sarebbe stato impedito di avvisare all’esterno del pericolo. La testimonianza delè stata raccolta dalla Bbc in un documentario che ricostruisce i 54 giorni dal primo caso noto al blocco di. Un’ulteriore accusa contro Pechino, che avrebbe coperto l’epidemia intimidendo gli operatori sanitari, affinché rimanessero in silenzio. Nell’ospedale centrale dioltre 200 dipendenti dell’ospedale hanno contratto il ...