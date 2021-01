Ultimi sondaggi Tecnè: crisi governo, cresce la fiducia in Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Il governo è più debole dopo l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza. A sostenerlo è il 62,5% degli italiani intervistati da Tecnè in un sondaggio condotto per l’Agenzia Dire. A ritenere più forte l’esecutivo in carica dopo lo strappo del partito di Renzi è invece il 19,3% degli intervistati. Diviso l’elettorato giallo rosso tra chi vede l’esecutivo rafforzato (49,5%) e chi no (48%). Fatto sta che la crisi avviata da Italia Viva ha avuto un effetto negativo sul consenso del governo calato di un punto al 30,6%. Al contrario, quello del premier Conte è aumentato di sei demici al 37,7%. Ma il presidente del Consiglio è l’unico con un andamento positivo. Gli altri componenti della squadra di governo registrano performance negative a cominciare dal ministro della ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilè più debole dopo l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza. A sostenerlo è il 62,5% degli italiani intervistati dain uno condotto per l’Agenzia Dire. A ritenere più forte l’esecutivo in carica dopo lo strappo del partito di Renzi è invece il 19,3% degli intervistati. Diviso l’elettorato giallo rosso tra chi vede l’esecutivo rafforzato (49,5%) e chi no (48%). Fatto sta che laavviata da Italia Viva ha avuto un effetto negativo sul consenso delcalato di un punto al 30,6%. Al contrario, quello del premierè aumentato di sei demici al 37,7%. Ma il presidente del Consiglio è l’unico con un andamento positivo. Gli altri componenti della squadra diregistrano performance negative a cominciare dal ministro della ...

Quanto ci manca la nostra «fantastica routine»? Sicuramente tanto, dal momento che oltre 7 Italiani su 10 (75%) vorrebbero decisamente tornare alla vita di prima e più di 8 su 10 (85%) ha trovato diff ...

E' quanto emerge dal sondaggio «La routine degli Italiani al tempo della ... seguiti subito dopo dagli abbracci. Negli ultimi mesi di restrizioni, navigare su internet è stata invece l'attività ...

Quanto ci manca la nostra «fantastica routine»? Sicuramente tanto, dal momento che oltre 7 Italiani su 10 (75%) vorrebbero decisamente tornare alla vita di prima e più di 8 su 10 (85%) ha trovato diff ...E' quanto emerge dal sondaggio «La routine degli Italiani al tempo della ... seguiti subito dopo dagli abbracci. Negli ultimi mesi di restrizioni, navigare su internet è stata invece l'attività ...