Studiare le uova per capirne di più del cervello umano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Far roteare a tutta velocità un tuorlo d’uovo in un frullatore e raccogliere tutti i dati possibili sulla sua deformazione e sulla sua resistenza: un team di ricercatori dell’università di Villanova, in Pennsylvania, l’ha resa una strategia per saperne un po’ di più del potenziale e i limiti del nostro. In particolare, sondando le proprietà fisiche del tuorlo sotto forti sollecitazioni, è possibile per gli scienziati comprendere più a fondo quel che succede alla nostra materia grigia durante gli urti e le commozioni cerebrali. D’altronde il tuorlo altro non è che un materiale morbido e delicato situato all’interno di un guscio rigido, come appunto il nostrorisiede nel cranio. I risultati, appena pubblicati su Physics of Fluids, sono qualcosa di piuttosto inaspettato: l’impatto traslazionale diretto, cioè l’impatto del tuorlo sul ...