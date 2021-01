Sci alpino | quando le prossime gare? Programma Garmisch e Chamonix | orari | tv Gare il 30-31 gennaio!

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo aver messo in archivio gli appuntamenti di Schladming e Kronplatz, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 prosegue senza soluzioni di continuità. Il Circo Bianco si prepara, infatti, per un fine settimana davvero intenso. I due comparti mettono in palio 200 punti pesanti per la classifica generale e quelle di specialità, con i protagonisti che iniziano a puntare il mirino in maniera importante verso i Mondiali di Cortina di febbraio. Le donne saranno di scena in quel di-Partenkirchen per due prove veloci (una discesa e un supergigante) con la pattuglia azzurra capitanata dalla scatenata Sofia Goggia pronta a stupire, mentre gli uomini si dedicheranno ancora una volta ai pali stretti con addirittura due slalom sulle nevi francesi di. IN TV – Ledi ...