Reddito di cittadinanza, scoperti 23 truffatori: uno girava in Ferrari (Di martedì 26 gennaio 2021) Percepivano da mesi e mesi il Reddito di cittadinanza senza averne titolo. Uno di loro viaggiava in Ferrari ed aveva il vizio delle scommesse. scoperti diversi furbetti – ma sarebbe meglio chiamarli disonesti – che percepivano il Reddito di cittadinanza pur non avendone assolutamente titolo. Si tratta di 23 persone, tutte iscritte adesso all’interno del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Percepivano da mesi e mesi ildisenza averne titolo. Uno di loro viaggiava ined aveva il vizio delle scommesse.diversi furbetti – ma sarebbe meglio chiamarli disonesti – che percepivano ildipur non avendone assolutamente titolo. Si tratta di 23 persone, tutte iscritte adesso all’interno del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Navigator, un fallimento da 180 milioni. Chi ha sbagliato e dove - ItaliaViva : Se chiediamo all’Europa 209 miliardi dobbiamo essere in grado di produrre crescita e lavoro, e non sussidi e reddit… - fattoquotidiano : Riceveva il reddito di cittadinanza ma girava in Ferrari: denunciato. A Brescia 23 indagati per aver preso il sussi… - Ansa_ER : Fallimenti e associazione a delinquere, 13 misure cautelari. In E-R. Sequestrato 1 mln, 3 indagati con reddito citt… - tempostretto : Un nuovo articolo: (La diretta. 80 percettori del reddito di cittadinanza al servizio della comunità di S. Teresa.… -