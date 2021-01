Questo è un uomo in onda sabato sera su Rai 1: la trama (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo averci portato nella stanza di Anne Frank, la Rai continua il viaggio per non dimenticare. E questa volta lo fa sempre al sabato sera, ma con un film dedicato alla storia di Primo Levi. “Questo è un uomo” è il film che andrà in onda il 30 gennaio 2021 subito dopo Affari Tuoi. Il film, che arriva nella settimana dedicata alla giornata della memoria, ricostruisce i momenti salienti della vita di Primo Levi, dalla deportazione fino agli ultimi anni della sua vita, toccando i temi fondamentali che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua opera. Come avrete intuito, il titolo del film si ispira al romanzo di Primo Levi, Se Questo è un uomo, opera memorialistica dello scrittore, scritta tra il dicembre 1945 ed il gennaio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo averci portato nella stanza di Anne Frank, la Rai continua il viaggio per non dimenticare. E questa volta lo fa sempre al, ma con un film dedicato alla storia di Primo Levi. “è un” è il film che andrà inil 30 gennaio 2021 subito dopo Affari Tuoi. Il film, che arriva nella settimana dedicata alla giornata della memoria, ricostruisce i momenti salienti della vita di Primo Levi, dalla deportazione fino agli ultimi anni della sua vita, toccando i temi fmentali che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua opera. Come avrete intuito, il titolo del film si ispira al romanzo di Primo Levi, Seè un, opera memorialistica dello scrittore, scritta tra il dicembre 1945 ed il gennaio ...

