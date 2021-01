Quanto guadagna un rider?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Quando abbiamo letto la storia delche4mila euro al mese inizialmente ci abbiamo riso su. Abbiamo pagine Facebook in cui circolano dei meme, che scherzano sul paradosso”. Yiftalem Parigi ha 21 anni ed è il primo rappresentante per la sicurezza eletto daidi Firenze, di Nidil Cgil. Anche lui ha letto l’articolo del Messaggero (poi rimosso e ripreso su un blog della Stampa) che raccontava la storia di Emanuele Zappalà, un ex commercialista che aveva deciso di lasciare il vecchio lavoro per diventaree vivere felice. Dal suo racconto emergeva una ricostruzione particolarmente fortunata sui guadagni e la vita di chi effettua consegne a domicilio: quella che è riconosciuta come una delle categorie più precarie, veniva ridipinta come un’attività molto remunerativa. Una visione plausibile? Le ...