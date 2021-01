Prodi | No elezioni | serve un governo esecutivo per il Recovery

Leggi su agi

(Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - "Non c'è più tempo. Siamo di fronte a un'emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. Subito. L'Italia non può permettersi di perdere altri mesi per una campagna elettorale. Nessuno ce lo perdonerebbe e l'Europa non capirebbe". Così l'ex premier e presidente della commissione Ue, Romanoin un'intervista a La Repubblica. "C'è la necessità assoluta dicedi unche prepari un programma nuovo come richiedono l'Europa e la situazione in cui siamo". "Siamo in uno di quei momenti in cui chi governa deve semplificare gli obiettivi e parlare come si parla nelle grandi crisi. Guerra sì o no? Piano Marshall sì o no?". Perla crisi è grave: "Difficile trovare un momento più critico di questo, tra pandemia e recessione economica" ...