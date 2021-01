Pirlo “Spal insidiosa | tante big out con le piccole”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Andreanon vuole fare brutte figure contro lanel quarto di finale di Coppa Italia in programma domani sera allo Juventus Stadium. Il tecnico bianconero ha chiesto massima attenzione ai suoi alla vigilia della sfida: “Ci sonoinsidie perchè affrontiamo una squadra che è sì in Serie B, ma solo sulla carta – ha dettoa JTV -. Se guardiamo a quello che è successo nelle coppe nazionali all'estero, ci sono state brutte sorprese ovunque: il Bayern Monaco è uscito con una squadra di seconda divisione, così come ha fatto anche il Real Madrid (out in Coppa del Re con l'Alcoyano, club della terza divisione spagnola, ndr). Noi dobbiamo pensare che sarà una partita difficile e rimanere concentrati per passare il turno”. Dunque, livello di allerta alto contro una squadra che sta facendo ...