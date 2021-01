Piazza Affari brilla in linea con gli altri listini europei (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima seduta di Piazza Affari, che svetta mostrandosi scintillante in linea con gli altri euro listini. Dopo una partenza vicina alla parità o in negativo, le borse europee hanno decisamente accelerato. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.855,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,49%. Scende lo spread, attestandosi a +119 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,62%. Tra gli indici di Eurolandia svetta Francoforte che segna un importante progresso dell’1,84%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,84%, e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima seduta di, che svetta mostrandosi scintillante incon glieuro. Dopo una partenza vicina alla parità o in negativo, le borse europee hanno decisamente accelerato. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.855,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,49%. Scende lo spread, attestandosi a +119 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,62%. Tra gli indici di Eurolandia svetta Francoforte che segna un importante progresso dell’1,84%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,84%, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Le Borse vedono rosso dopo i ritardi sui vaccini. Piazza Affari (-1,6%) attende esito crisi governo Il Sole 24 ORE Ftse Mib future: spunti operativi per martedì 26 gennaio

Da un punto di vista grafico, poi, soltanto un allungo oltre 22.800 potrebbe fornire un nuovo segnale rialzista di tipo direzionale. E’ stata una seduta negativa sul mercato azionario italiano che ha ...

Borsa: Europa sui massimi meta' seduta, Milano +1,2% con spread sotto 120

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - Le rassicurazioni di Astrazeneca sull'efficacia del proprio vaccino anti Covid anche sulle ...

