Nvidia RTX 3060 e 3070 Mobile: rivelati i dati di benchmark (Di martedì 26 gennaio 2021) Da poco sono state annunciate le nuove schede grafiche per laptop da gaming Nvidia RTX 3060 e 3070. Ecco i loro benchmark Recentemente sono emersi i punteggi di 3DMark Time Spy delle prossime GPU mobili RTX 3060 e 3070. Queste GPU saranno presenti in più laptop da gaming di fascia medio alta a partire da febbraio, ma grazie a questa fuga di notizie, possiamo dare il nostro primo assaggio alle loro prestazioni prima del loro lancio. Nvidia RTX 3060 e 3070 Mobile: ecco i dati dei benchmark La Nvidia RTX 3060 Mobile dovrebbe presentare la GPU GA106 (3840 core CUDA) con clock a 1283-1703 MHz e accoppiata con 6 GB di memoria GDDR6 su un ...

