Netflix in denaro grazie alla promozione di S&P

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell’1,94%. A fare da assist al titolodel colosso dello streaming è la decisione dell’agenzia S&P di alzare il rating a “BB+” da “BB”. L’outlook è “positivo”. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisionecompagnia attiva nel settore dei video on demand rispetto all’indice di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 572,3 USD. Primo supporto visto a 558,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso ...

nicola_scambia : Nuovi massimi dell'America grazie ai buoni risultati di Netflix pubblicati ieri, piace anche l'idea di nuovi stimol… - _13DAB : #Senato questo è il governo che ha creato VeryBello e ItsArt la Netflix della cultura italiana. Solo per questo sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix denaro

Il Messaggero

(Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di Netflix, con una variazione percentuale dell’1,94%. A fare da assist al titolo Netflix del colosso dello streaming è la decisione ...Ecco 10 film da vedere in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, per non dimenticare e ricordate attivamente.