Mini lancia Cooper SE | per una mobilità a zero emissioni

MILANO (ITALPRESS) – Agli occhi meno attenti potrebbe passare inosservata, ma in realtà i particolari non mancano, dai dettagli colore giallo fluo, alla griglia chiusa, fino all'assetto leggermente rialzato. Ma la vera differenza la si nota un volta al volante. Un display digitale studiato ad hoc per la guida elettrica, con il livello di carica delle batterie, potenziometro e tachimetro. Benvenuti a bordo della nuova Mini Cooper SE elettrica. Una volta schiacciato il pedale dell'acceleratore si sente tutta la potenza dei suoi 184 cavalli che consentono di passare da 0 a 100 Km/h in circa 7?. La sensazione è di guidare un go kart in città: lo sterzo è diretto e preciso e l'auto risponde agli stimoli del guidatore, specialmente ai semafori. La Mini con la spina è una piccola compatta piacevole alla guida. La vettura ideale per tragitti ...

