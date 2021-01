"Lo vedo per chiarire". Dopo Verissimo, altre cannonate ai vertici Rai: voci clamorose sul futuro di Elisa Isoardi (Di martedì 26 gennaio 2021) Senza programmi. E da tempo. Si parla di Elisa Isoardi, che continua a non condurre in Rai: l'ultima esperienza fu La prova del cuoco su Rai 1, dunque Ballando con le Stelle, ma solo in veste di concorrente (e da Milly Carlucci, la chiacchieratissima storia con il ballerino con cui faceva coppia, Raimondo Todaro). E a fare il punto sulla sua carriera e sul momento che vive ci pensa proprio la Isoardi, in una intervista a Nuovo Tv. Si parte dall'intervista concessa a Verissimo, in cui - proprio su Canale 5 - la Isoardi ha fatto capire in modo chiarissimo a Silvia Toffanin di essere pronta ad ogni tipo di proposta. Insomma, porte aperte e possibile l'addio alla Rai. D'altronde, Viale Mazzini non solo la ha messa in stand-by, ma la ha anche beffata con Check Up: il programma avrebbe dovuto condurlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Senza programmi. E da tempo. Si parla di, che continua a non condurre in Rai: l'ultima esperienza fu La prova del cuoco su Rai 1, dunque Ballando con le Stelle, ma solo in veste di concorrente (e da Milly Carlucci, la chiacchieratissima storia con il ballerino con cui faceva coppia, Raimondo Todaro). E a fare il punto sulla sua carriera e sul momento che vive ci pensa proprio la, in una intervista a Nuovo Tv. Si parte dall'intervista concessa a, in cui - proprio su Canale 5 - laha fatto capire in modo chiarissimo a Silvia Toffanin di essere pronta ad ogni tipo di proposta. Insomma, porte aperte e possibile l'addio alla Rai. D'altronde, Viale Mazzini non solo la ha messa in stand-by, ma la ha anche beffata con Check Up: il programma avrebbe dovuto condurlo ...

le scuole superiori hanno potuto riprendere la didattica in presenza. Fra cui il liceo Daniele Crespi ed ACOF che accolgono oggi gli studenti ...

Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...

