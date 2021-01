L’infortunio di Kjaer, subito una tegola per il Milan: il difensore costretto al cambio (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Milan deve fare i conti con L’infortunio di Kjaer. Si sta giocando il match dei quarti di finale di Coppa Italia, in campo Inter e Milan che si affrontano in un derby che non ha bisogno di presentazioni. La partita sembra abbastanza bloccata, non si sono verificate grandi occasioni da gol. L’infortunio di Kjaer Nei primi minuti subito una tegola per il Milan che deve rinunciare al difensore Kjaer. Problema muscolare per il rossonero, al suo posto il nuovo acquisto Tomori. subito grande lavoro per l’ultimo entrato, i nerazzurri ad un passo dal vantaggio con Lukaku, poi il gol di Ibrahimovic. Le condizioni di Kjaer verranno valutate nelle prossime ore. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildeve fare i conti condi. Si sta giocando il match dei quarti di finale di Coppa Italia, in campo Inter eche si affrontano in un derby che non ha bisogno di presentazioni. La partita sembra abbastanza bloccata, non si sono verificate grandi occasioni da gol.diNei primi minutiunaper ilche deve rinunciare al. Problema muscolare per il rossonero, al suo posto il nuovo acquisto Tomori.grande lavoro per l’ultimo entrato, i nerazzurri ad un passo dal vantaggio con Lukaku, poi il gol di Ibrahimovic. Le condizioni diverranno valutate nelle prossime ore. L'articolo ...

CA10TM : RT @unfair_play: L'infortunio di Kjaer potrebbe avere conseguenze molto negative per il Milan. Tipo bloccare la cessione di Musacchio. - fabertweet : RT @unfair_play: L'infortunio di Kjaer potrebbe avere conseguenze molto negative per il Milan. Tipo bloccare la cessione di Musacchio. - Emanuel70123144 : RT @unfair_play: L'infortunio di Kjaer potrebbe avere conseguenze molto negative per il Milan. Tipo bloccare la cessione di Musacchio. - TheMarvel91 : @emiliogili Per questo l'ho pensato, chi l'avrebbe mai pensato che un infortunio di Kjaer avrebbe pesato così tanto? - D_Minuti : RT @unfair_play: L'infortunio di Kjaer potrebbe avere conseguenze molto negative per il Milan. Tipo bloccare la cessione di Musacchio. -

