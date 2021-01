La Gazzetta conferma la telefonata tra De Laurentiis e Benitez

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) La crisi che sta attraversando il Napoli sta mettendo in discussione anche il progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Per questo motivo, secondo l’edizione online de Ladello Sport, Destarebbe considerando due vecchie conoscenze in caso di esonero dell’allenatore:e Mazzarri. È qualcosa più di una suggestione. Il ritorno a Napoli di Rafanon è un’utopia, qualcosa di concreto c’è. Parliamo di una soluzione estrema, in ogni modo, perché Aurelio Devuole continuare a credere nel proprio allenatore e, dunque, ha deciso di andare avanti ancora con Rino Gattuso, nonostante l’andamento della stagione continui ad avere più bassi che alti. Avrà a disposizione tre partite (Spezia, Parma e Genoa, ndr), l’attuale tecnico, per convincere il presidente ad andare avanti ...