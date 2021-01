La Disney mette 'il bollino rosso' ai suoi classici: 'Dumbo', 'Peter Pan' e 'Gli Aristogatti' vietati ai minori di 7 anni (Di martedì 26 gennaio 2021) La 'cancel culture' come viene definita dai più scettici, che ne contestano le scelte falsamente moraliste, colpisce ancora. Questa volta a cadere sotto la scure della censura sono tre pietre miliari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) La 'cancel culture' come viene definita dai più scettici, che ne contestano le scelte falsamente moraliste, colpisce ancora. Questa volta a cadere sotto la scure della censura sono tre pietre miliari ...

pinkvdonut : raga ma come si fa a fare gli account gratis per 1 mese tipo su disney plus? cioè tipo c'è gente che mette email a… - giornalettismo : #Disney mette semplicemente in guardia dai luoghi comuni utilizzati in passato. Quei luoghi comuni contro cui… - BlackJean23 : @ComeLava Ma no, è una fake news. Semplicemente ormai da mesi Disney mette un disclaimer prima di alcuni film per a… - max_the_wicked : @keengin Con Spider-Man avrebbero perfino potuto osare di più. Purtroppo l’età del protagonista un po’ ha reso la s… - elecrasticheart : @scivoIizia L'HuffPost si è accorto che Disney+ mette il disclaimer sulle rappresentazioni offensive prima dei cartoni più vecchi -