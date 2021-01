Inter: Marotta, nessun ricorso per la squalifica di Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) "squalifica Conte e Oriali? Si tratta di situazioni che fanno parte del mondo del calcio. Le tensioni nel recinto di gioco portano anche ad incomprensioni. Abbiamo valutato e deciso di non fare alcun ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 26 gennaio 2021) "e Oriali? Si tratta di situazioni che fanno parte del mondo del calcio. Le tensioni nel recinto di gioco portano anche ad incomprensioni. Abbiamo valutato e deciso di non fare alcun ...

TuttoMercatoWeb : La Repubblica: 'Inter, Zhang si allontana e Marotta tiene a bada i creditori' - capuanogio : ?? Il #RealMadrid preme l’#Inter per il pagamento della prima rata di #Hakimi. #Marotta ha l’accordo scritto di pro… - FBiasin : L'#Inter chiarisce di avere un accordo solido con il #RealMadrid per il pagamento di #Hakimi entro il 31 marzo. Acc… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta: '#Scudetto? Sarebbe falso dire che non lottiamo per vincerlo. Non faremo ricorso per #Conte' - zazoomblog : Inter Marotta: Non faremo ricorso per la squalifica di Conte e Oriali - #Inter #Marotta: #faremo #ricorso -