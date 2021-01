Ibra: “Torna a giocare con i voodoo”. Lukaku: “Vuoi parlare di tua madre?” E si sfiora la rissa (Di martedì 26 gennaio 2021) Emergono alcuni retroscena della rissa sfiorata tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. I giocatori si sono beccati dopo una protesta del belga, su un fallo di Romagnoli, che già aveva innervosito “Big Rom”. Ibrahimovic, alle proteste del belga, gli avrebbe rivolto la frase “Torna a giocare con i voodoo”. Il giocatore dell’Inter avrebbe risposto: “Vuoi parlare di tua madre“. Da lì poi i due si sono scontrati verbalmente ed è nata una mini rissa subito sedata. Lukaku nel frattempo ha pareggiato il gol proprio di Ibra, il quale è stato espulso per doppio giallo. Un destino comune per i due, che comunque vada, salteranno l’andata della semifinale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Emergono alcuni retroscena dellata tra Romelue Zlatanhimovic. I giocatori si sono beccati dopo una protesta del belga, su un fallo di Romagnoli, che già aveva innervosito “Big Rom”.himovic, alle proteste del belga, gli avrebbe rivolto la frase “con i”. Il giocatore dell’Inter avrebbe risposto: “di tua“. Da lì poi i due si sono scontrati verbalmente ed è nata una minisubito sedata.nel frattempo ha pareggiato il gol proprio di, il quale è stato espulso per doppio giallo. Un destino comune per i due, che comunque vada, salteranno l’andata della semifinale ...

CristianR_Photo : Non vedo lucidità nella mia squadra, Kessie falli inutili, espulsione inutile di Ibra, Rebic boh, Leao boh, Maite t… - LucaPolidoro75 : @PBPcalcio È vero. Ma paghiamo anche delle scelte di Pioli discutibili. Ibra non doveva rientrare nel secondo tempo… - Strigaro10 : @acmilan Godo, torna a casa, questo si chiama KARMA. Zingaro di merda. @Ibra_official ???????? - infoitsport : Inter-Milan, le formazioni ufficiali: out Hakimi, giocano Perisic e Darmian. Ibra dal 1', torna Romagnoli - salvato87725522 : Ibra: “Torna a giocare con i voodoo”. Lukaku: “Vuoi parlare di tua madre?” E si sfiora la rissa.. che simpaticoni???? -