Gf Vip, la furia notturna di Zorzi contro la Salemi: "Monte? È un co..." - (Di martedì 26 gennaio 2021) Roberta Damiata Sfuriata nella notte tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Lui la attacca anche sul suo ex Francesco Monte tirando fuori antiche ruggini non superate A un passo dalla finale del Grande Fratello Vip gli animi nella Casa sono sempre più agitati. Stressati dalla lunga permanenza o semplicemente decisi dopo quattro mesi ad arrivare fino alla fine, ogni piccola scintilla fa esplodere una vera e propria bomba. Passata la diretta che ha decretato come prima finalista Dyane Mello, due degli abitanti della Casa hanno intrattenuto una lunga discussione proprio incentrata sui voti per arrivare all'agognato traguardo. E così Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si sono beccati tirando fuori vecchie ruggini che evidentemente non erano state superate. Questo perché quando si è ...

