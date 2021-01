GF Vip 5 | puntata 25-01-2021 | Tommaso e Stefania decidono di andarsene | Dayne in finale

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 i giochi sembrano fatti e Dayane Mello si avvicina inesorabilmente alla vittoria visto che, com’era facilmente prevedibile, è stata votata dal pubblico come prima finalista di questa edizione. Nel contempo Alfonso Signorini ha spiazzato tutti annunciando la data della finalissima (che è slittata ulteriormente), Rosalinda Cannavò ha incontrato il fidanzato mentreOrlando eZorzi hanno annunciato il loro ritiro, decidendo anche una data. La prima finalista del GF Vip 5 è Dayane Mello Ladel GF Vip 5 di lunedì 25 gennaioè iniziata con Alfonso Signorini che ha sondato gli umori nella Casa per poi annunciare che la data delladel reality show è slittata ancora: non più prima della fine di febbraio, come aveva detto la scorsa ...