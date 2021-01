Dexter: anche Michael Cyril Creighton nel cast del revival (Di martedì 26 gennaio 2021) Michael Cyril Creighton prenderà parte a sette dei dieci episodi del revival di Dexter, la serie tv prodotta tra il 2006 ed il 2013 con Michael C. Hall protagonista. Michael Cyril Creighton si aggiunge al cast del revival di Dexter che vedrà Michael C. Hall, la star originale della serie di Showtime, tornare nei panni del serial killer per dieci nuovi episodi. A otto anni di distanza dalla sua conclusione, Dexter si prepara a tornare sul piccolo schermo. Risale ormai a diverse settimana fa l'annuncio riguardante un vero e proprio revival del fortunato show che ha visto protagonista Michael C. Hall per otto stagioni. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021)prenderà parte a sette dei dieci episodi deldi, la serie tv prodotta tra il 2006 ed il 2013 conC. Hall protagonista.si aggiunge aldeldiche vedràC. Hall, la star originale della serie di Showtime, tornare nei panni del serial killer per dieci nuovi episodi. A otto anni di distanza dalla sua conclusione,si prepara a tornare sul piccolo schermo. Risale ormai a diverse settimana fa l'annuncio riguardante un vero e propriodel fortunato show che ha visto protagonistaC. Hall per otto stagioni. ...

