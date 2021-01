Delitto di Caccamo | la morte di Roberta Siragusa è orrore puro | fidanzato con le spalle al muro

Leggi su urbanpost

(Di martedì 26 gennaio 2021)bruciata e uccisa: ildi(Palermo) si arricchisce nelle ore di sconcertanti particolari. Sebbene ildella 17enne uccisa e gettata da un burrone non abbia confessato l’omicidio, vi sarebbero diversi indizi che lo inchioderebbero. Ed il concreto pericolo di fuga ravvisato dal pm, ha motivato l’ordine di arresto. «Pietro Morreale incline al, sentimenti morbosi verso», recita l’ordinanza di custodia cautelare. Bruciata e gettata da un burrone: ladiPietro Morreale, 19 anni, è quindi in carcere ma non ha confessato il. Nemmeno durante il ...