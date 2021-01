Consigliere in ginocchio e cartelli dai banchi | caos in Regione | arriva la Digos

(Di martedì 26 gennaio 2021)martedì mattina nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia dopo l’intervento del presidente Attilio Fontana sulla vicenda dei dati trasmessi al ministero della Salute, che hanno portato la Lombardia in zona rossa per una settimana. L’atmosfera sì è surriscaldate quando ha preso la parola ildi +Europa, Michele Usuelli, che ha chiesto tutti i dati disaggregati. Usuelli si è quindi inginocchiato davanti aidella giunta e, intanto, M5s e Pd hanno esposto alcuniper chiedere la verità. Daidel centrodestra è invece partito il coro: “A lavorare, andate a lavorare”. Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, è stato costretto a sospendere la seduta, dopo avere prima censurato e poi espulso dall’aula Usuelli, che è stato accompagnato fuori dagli ...

Mattinata di bagarre nell’aula del Consiglio Regionale della Lombardia. La seduta, incentrata sul caso della “zona rossa per errore”, è stata sospesa due volte dopo le proteste delle opposizioni. Il p ...Grandi numeri oggi in consiglio regionale in Lombardia. Dopo la protesta delle calcolatrici di ieri il consigliere del PD Pietro Bussolati ha ironicamente regalato un bel pallottoliere tutto colorato ...